«Самое большое заблуждение»: Елена Ханга опровергла стереотип о Владимире Жириновском

Ведущая Елена Ханга опровергла, что политик Владимир Жириновский был неадекватным. Она сочла это большим заблуждением.

В беседе с каналом RTVI ведущая сказала: «Самое большое заблуждение — думать, что он был неадекватный, что его несло… Все, что он делал, он делал осознанно».

Ее комментарий доступен на YouTube.

Ханга вспомнила об участии Жириновского в ее передаче «Принцип домино». Политик не раз был в студии программы, и однажды в эфире в честь 8 Марта он кинул ей в лицо деньги. На вопрос, зачем Жириновский так сделал, он ответил, что захотел «оживить» скучный эфир.

В целом Ханга считает, что политик был «идеальным гостем ля телепрограммы».

В начале февраля стало известно, что в России снимут фильм об умершем Жириновском. Картина получит название «Жириновский. Взлет». Режиссером выбран Александр Баринов, снявший «Елки-2» и «Иглу». О планах сняться в роли Жириновского заявлял актер Никита Кологривый. Однако режиссер опроверг эту информацию.