«Самое большое наказание»: Игорь Николаев рассказал о страданиях Кобзона

Композитор и певец Игорь Николаев рассказала, из-за чего страдал Иосиф Кобзон. По его словам, мэтру было тяжело петь под фонограмму. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Во время обсуждения работы с фонограммами Николаев вспомнил слова покойного артиста. Он отметил, что певец всегда работал живьем.

«Он мне всегда говорил: «Самое сложное для меня в жизни — это когда у меня съемка или что-то и надо петь под фонограмму. Потому что невозможно четко попасть самому в себя, взять там, где надо, дыхание, если песня записана давно». Это самое большое наказание для него было петь под фонограмму, и я с ним согласен», — поделился композитор.

Игорь Николаев занял место в кресле жюри телепроекта и рассказал, как планирует распознавать «обманщиков»

«Я буду смотреть на то, насколько синхронизируется участник сам с собой и на степень волнения. Если не волнуется, то что-то с ним не то», — пояснил звезда.

Зрители смогут увидеть, удастся ли на этот раз разгадать хитрости профессиональных имитаторов в выпуске музыкального шоу «Поймай меня, если сможешь».

Ранее мы писали о том, что певец Игорь Николаев снялся с женой Юлией и дочерью Вероникой для детского шоу. Не так давно артист рассказывал, что написал для девятилетней наследницы песню под названием «Золотистый ретривер».