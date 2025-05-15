Певец Игорь Николаев снялся с женой Юлией и дочерью Вероникой для детского шоу

Композитор и певец Игорь Николаев снялся с женой Юлией Проскуряковой и их дочерью Вероникой для детского шоу. Звездная семья сообщила в соцсетях о том, что побывала в студии программы «С добрым утром, малыши!».

Не так давно артист рассказывал, что написал для девятилетней наследницы песню под названием «Золотистый ретривер».

Вероника является ученицей музыкальной школы при Московской консерватории имени П. И. Чайковского. Девочка пошла по стопам родителей и пробует себя в творчестве. Папа поддерживает ее и помогает с самого детства. Николаев подчеркивал, что приучал ребенка к музыке. Жена композитора Юлия объясняла, что никто не заставлял дочь заниматься пением, она сама заинтересовалась этим.

Проскурякова часто делится фотографиями с семьей и историями из жизни. Поклонники отмечают, что дочь знаменитостей растет красавицей и умницей.

Напомним, что у Игоря Николаева есть также старшая дочь Юлия, которой 46 лет. Она давно переехала в США, а ранее тоже занималась творчеством и писала песни для популярных звезд.

Ранее мы писали о том, что Валерий Николаев рассказал об успехах дочери и воспитании сына.