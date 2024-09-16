«Само совершенство»: Екатерина Климова восхитила стройной фигурой на новых кадрах

46-летняя актриса Екатерина Климова отправилась в круиз по Волге. В личном блоге артистка поделилась кадрами из путешествия и восхитила поклонников красивыми длинными ногами и стройной фигурой.

На опубликованных фото Екатерина Климова позировала на теплоходе в джинсовом мини-платье, под которое надела футболку в полоску и белые шорты. Актриса дополнила образ белой шляпкой и босоножками в тон, а также надела солнцезащитные очки и распустила волосы. Наряд подчеркнул стройную фигуру знаменитости. Артистка отправилась в круиз вместе с 22-летней дочерью Елизаветой Хорошиловой.

Подписчики оценили необычный образ знаменитости.

«Нежная, прекрасная Катя», «Очень красивая женщина», «Само совершенство», «Ах, какие ноги», — написали пользователи Сети.

Екатерина Климова тщательно следит за внешностью и фигурой. Актриса посещает косметологов, следит за питанием и занимается спортом для поддержания хорошей формы.

«Внешняя красота — это, конечно, то, над чем после 40-ка приходится работать. Генетика, конечно, хорошо, но все зависит от человека, его вкуса», — отмечала Екатерина Климова.

Знаменитость рассказывала, что для сохранения стройной фигуры тренируется дома. Екатерина Климова отдает предпочтение фитнесу.

«Пандемия научила меня заниматься фитнесом самостоятельно, вне спортзала. Поэтому дома делаю гимнастику, а в поездки беру обычные скакалки. Попрыгать с ними минут десять мне хватает», — делилась актриса.

Ранее мы писали о том, что пластический хирург Анастасия Любченко раскрыла секрет красоты Екатерины Климовой.