«Само по себе свинство!»: Отар Кушанашвили обругал Филиппа Киркорова и Ольгу Бузову за поцелуй на публике

Отар Кушанашвили прокомментировал скандальное поведение Филиппа Киркорова и Ольги Бузовой. В эфире нового выпуска своего YouTube-шоу «Каково?!» журналист обругал артистов за излишнюю откровенность на публике.

На недавнем концерте Димы Билана Филипп Киркоров и Ольга Бузова позволили себе проявление чувств на публике и продемонстрировали нечто похожее на поцелуй. Многие осудили такое поведение знаменитостей, посчитав его неприемлемым в обществе. Произошедшее возмутило и Отара Кушанашвили, который назвал это «свинством» по отношению к коллеге.

«Они пришли на выступление к коллеге. Каков бы ни был Дима Билан, срывать его концерт, перетягивая внимание на себя — само по себе свинство! Билан надрывается, а весь стадион смотрит, как эти целуются!» — высказался телеведущий.

Вместе с тем Отар Кушанашвили отметил, что не имеет личной неприязни к артистам. Однако журналист все же подчеркнул: такое поведение было недопустимым.

«Я уважаю Бузову за ее трудолюбие (главное — не добавить слова „профессионализм“). Я отношусь к ней как к девочке, которая ухватилась за шанс и работает неистово, денно и нощно, чтобы воплотить свои мечты в жизнь. Но то, что было на концерте Билана, абсолютно лишено вкуса и смысла», — заявил Отар Кушанашвили.

Ранее певец Николай Басков посчитал поцелуй Филиппа Киркорова и Ольги Бузовой неуместным хайпом.