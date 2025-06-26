Неуместный хайп: Николай Басков прокомментировал поцелуй Киркорова и Бузовой

Певец Филипп Киркоров и телеведущая Ольга Бузова удивили своих фанатов непринужденной близостью, которая произошла между ними во время выступления Димы Биланы. Пару застали за поцелуем и другими нескромными моментами. Поведение звезд возмутило общественность. Их коллеги тоже оказались не в восторге от случившегося.

Так, Николай Басков в беседе Telegram-каналом Звездач заявил, что считает подобный хайп неуместным. Певец придерживается правила жить здесь и сейчас, но при этом не кичиться и не провоцировать людей своими поступками.

«Мы не знаем, что нам ждать завтра, нужно жить здесь и сейчас. Но в то же время чем-то кичиться и пытаться провоцировать людей, только чтобы поймать хайп — я как-то от этого отошел», — признался Басков и пожелал скорейшего выздоровления Киркорову.

Ранее сообщалось, что Киркоров показал поврежденную после ожога руку. Видео с исполнителем появилось в соцсетях композитора Игоря Крутого.