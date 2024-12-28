«Само ее присутствие было престижно»: светская львица Алена Кравец раскрыла гонорары Пугачевой на Рублевке

Певицу Аллу Пугачеву до переезда из России в Израиль любили приглашать к себе рублевские олигархи. Об этом в беседе с aif.ru заявила светская львица Алена Кравец.

По ее словам, Примадонну перестали звать на праздники и она попала в список запрещенных артистов на Рублевке. А во времена, когда исполнительницу везде встречали с распростертыми объятиями, она очень хорошо зарабатывала на выступлениях перед олигархами. Ей платили по 15−20 миллионов рублей. Даже просто присутствие певицы на празднике было престижно.

«Просто само присутствие Пугачевой на вечеринке в новогодние каникулы было престижно. Вот ей и платили по 20 миллионов за "фанерные" 4−5 песен. Но после предательства Пугачевой Родины мы ее и знать не хотим», — заявила Кравец.

Ранее Алена Кравец заявила, что рублевские олигархи перестали приглашать на корпоративы Анну Седокову. По словам светской львицы, они не хотят притягивать к себе несчастье.