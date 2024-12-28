«:Никто из олигархов не хочет негатив привлекать»: Анну Седокова перестали звать выступать на Рублевку

Олигархи Рублевки больше не заказывают к себе на корпоративы Анны Седокову. Об этом заявила светская львица Алена Кравец в беседе с aif.ru.

Бизнес-леди, живущая на Рублевке, рассказала журналистам, что список запрещенных там артистов недавно пополнилось. Так олигархи перестали заказывать выступления Седоковой.

Кравец заявила, что обеспеченные жители Рублевки не хотят привлекать негатив. Все дело в недавней истории, которая связана со смертью экс-супруга певицы.

«Знаю лишь, что на Рублевке Седокову никто на новый год не заказал с концертом – не хотят в свой дом в праздник негатив привлекать», — рассказала Алена.

Ранее сообщалось, что исполнительницу Анну Седокову могут проверить на причастность к гибели бывшего супруга Яниса Тиммы. Некоторые из близких баскетболиста считают, что звезда имеет отношение к трагедии.