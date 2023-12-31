Ксения Собчак лишилась трех корпоративов после участия в вечеринке Ивлеевой, об этом сообщает Kp.ru.

Телеведущая несколько раз обращалась к россиянам после участия в «голой» вечеринке. В последнем видео она извинялась за то, что пришла на мероприятие. Однако, похоже, не все поверили в искренность извинений Собчак. Журналистка ненароком сообщила о проблемах на работе.

Так, в соцсетях она рассказала о том, как наряжала елку вместе с сыном и случайно проговорилась о том, что у нее отменилось несколько предновогодних мероприятий.

«Наряжали всей семьей. У меня отменилось три корпоратива по понятным причинам. Зато Платон счастлив — мы дома, за окном снег, а в доме радость», — отметила она.

Напомним, в ночь с 20 на 21 декабря в московском клубе Mutabor прошла скандально-известная вечеринка, которую организовывала Настя Ивлеева. Дресс-кодом был заявлен стиль «почти голые». На мероприятии засветились Филипп Киркоров, Лолита, Дима Билан, Глюкоза и многие другие.

Ранее мы писали о том, что Владимир Соловьев считает Ксению Собчак виновной в «голой» вечеринке.