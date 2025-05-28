«Сами вы страшнючие»: Маргарита Симоньян ответила на комментарии под постом со своей кошкой

Главред RT Маргарита Симоньян поделилась с подписчиками своего Telegram-канала фотографией кошки породы девон-рекс. Один из комментаторов назвал питомца журналистки «страшнючим». После этого медиаменеджер выложила пост, в котором «передала» ответ домашней любимицы на критику.

В первой публикации Симоньян назвала кошку «котомоделью». Один из подписчиков испытал при виде животного смешанное чувство — с одной стороны он умилился, взглянув на питомца, а с другой стороны назвал его «страшнючим».

Симоньян решила ответить на этот комментарий в следующем посте. Маргарита парировала заявление подписчика в оригинальной форме.

«Кошка просит передать, что сами вы страшнючие, а она королева!» — написала журналистка.

Ранее Симоньян поддержала идею о ежемесячных выплатах домохозяйкам. Она назвала материнство каждодневным подвигом.