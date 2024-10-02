«Сгладить заостренные черты лица»: какие прически могут украсить Ксению Собчак

Журналистка Ксения Собчак не боится экспериментировать с внешностью. Она часто меняет образы, но при этом предпочитает светлые оттенки волос. О том, какие прически идеально подойдут «блондинке в шоколаде», сайту «Страсти» рассказала парикмахер-модельер «Модного приговора» Наталья Нетунаева.

Как отметила специалист, чаще всего журналистка выбирает платиновый и пшеничный оттенки волос. Эти цвета делают ее облик более мягким и свежим. Хотя не так давно она пошла на очередной эксперимент, сменив образ на более темный оттенок.