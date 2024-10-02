«Сгладить заостренные черты лица»: какие прически могут украсить Ксению Собчак
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Журналистка Ксения Собчак не боится экспериментировать с внешностью. Она часто меняет образы, но при этом предпочитает светлые оттенки волос. О том, какие прически идеально подойдут «блондинке в шоколаде», сайту «Страсти» рассказала парикмахер-модельер «Модного приговора» Наталья Нетунаева.
Как отметила специалист, чаще всего журналистка выбирает платиновый и пшеничный оттенки волос. Эти цвета делают ее облик более мягким и свежим. Хотя не так давно она пошла на очередной эксперимент, сменив образ на более темный оттенок.
«И, с моей точки зрения, как парикмахера-стилиста, получилось замечательно! Естественность и мягкость ее лицу придали романтические кудри. Я бы посоветовала чаще использовать более объемные прически, чтобы сгладить заостренные черты лица»
Наталья Нетунаева
Парикмахер-модельер «Модного приговора»
Также Ксения использует техники мелирования и балаяжа, чтобы добавить волосам объем и текстуру. Это позволяет сделать образ более нежным.
Специалист заметила, что волосы у Собчак достаточно тонкие и, скорее всего, склонны к сухости. Это типично для осветленных волос и частых окрашиваний, которые могут травмировать структуру волоса.
При этом, по мнению парикмахера, Ксении идет средняя длина волос. Она помогает создать аккуратный образ.
«Одобряю ее решение избегать причесок большей длины, так как они будут выглядеть менее объемными и требовать еще дополнительного тщательного ухода. На мой взгляд, Ксении пойдут асимметричные стрижки средней длины и градуированное каре. Эти формы помогут подчеркнуть ее индивидуальность, и в то же время придать легкость ее образу»
Наталья Нетунаева
Парикмахер-модельер «Модного приговора»