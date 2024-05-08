«Сами сравните»: Алена Апина похвасталась новым лицом без второго подбородка

Певица Алена Апина столкнулась с критикой своей внешности в Сети и обратилась за помощью к пластическим хирургам. Сначала 59-летняя артистка заузила талию, увеличила ягодицы и бедра, а после избавилась от главного, по ее мнению, недостатка лица – второго подбородка.

Экс-солистка «Комбинации» сделала подтяжку в одной из клиник в Москве, о чем рассказала своим поклонникам в соцсети.

«Меня сильно выбешивали мои подбородок и шея. Ничего не помогало: ни аппаратная современная индустрия, ни вмешательство хирургов — да, было такое лет 15 назад, и это не тайна», — разоткровенничалась Апина.

Как пояснила певица, ей сделали лазерный липолиз, и результатом она осталась максимально довольна. Чтобы подтвердить свои слова, Алена опубликовала снимки до операции и после.