«Сами сравните»: Алена Апина похвасталась новым лицом без второго подбородка
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Певица Алена Апина столкнулась с критикой своей внешности в Сети и обратилась за помощью к пластическим хирургам. Сначала 59-летняя артистка заузила талию, увеличила ягодицы и бедра, а после избавилась от главного, по ее мнению, недостатка лица – второго подбородка.
Экс-солистка «Комбинации» сделала подтяжку в одной из клиник в Москве, о чем рассказала своим поклонникам в соцсети.
«Меня сильно выбешивали мои подбородок и шея. Ничего не помогало: ни аппаратная современная индустрия, ни вмешательство хирургов — да, было такое лет 15 назад, и это не тайна», — разоткровенничалась Апина.
Как пояснила певица, ей сделали лазерный липолиз, и результатом она осталась максимально довольна. Чтобы подтвердить свои слова, Алена опубликовала снимки до операции и после.
«Сами сравните! Не смотрите на фото уж слишком придирчиво. Естественно, пока отек и в целом я та еще красавца! Но это пока. Смотрите на шею, подбородок», - обратилась артистка к подписчикам.
Ранее Алена Апина показала лицо без макияжа и фильтров в ответ на критику своей внешности. Артистка призналась, что на премьере фильма «Дурные деньги» к ней подошла одна известная блогерша и сообщила, что ее внешний вид активно обсуждают соцсетях.