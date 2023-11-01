Алена Апина показала лицо без макияжа в ответ на критику ее внешности

59-летняя певица Алена Апина показала лицо без макияжа и фильтров в ответ на критику своей внешности. Артистка призналась, что на премьере фильма «Дурные деньги» к ней подошла одна известная блогерша и сообщила, что ее внешний вид активно обсуждают соцсетях.

Апина решила ответить хейтерам и опубликовала селфи, на котором запечатлена без макияжа и в одноразовой шапочке на голове. Певица рекомендовала людям найти более интересные занятия, чем обсуждать ее морщины и заверила, что мнение неизвестных ее не интересует.

Алена Апина ранее призналась, что пережила девять неудачных беременностей. При этом ей не помогла даже процедура ЭКО. В итоге она решилась на суррогатное материнство, пишет Газета.Ru.

Мы также писали, что солистка «Комбинации» не любит говорить о первом браке. Оказалось, что в 1982 году 18-летняя Алена вышла замуж за художника латышского происхождения Валерия Апина, но уже через год пара развелась. Его работы выставлены в саратовском Музее Радищева. Сейчас Апин стал монахом — принял постриг.