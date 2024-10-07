«Сами себе завидуем»: звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова улетела из России

42-летняя актриса Екатерина Волкова улетела из России. Звезда сериала «Воронины» вышла на связь в личном блоге и сообщила, что отправилась на отдых в Египет.

Екатерина Волкова поделилась кадрами из Египта в соцсети и рассказала, что улетела на отдых вместе с 13-летней дочерью Елизаветой и подругами. Артистка отметила, что они арендовали виллу в Шарм-эль-Шейхе.

«30 градусов тепла. Сами себе завидуем. Мы будем жить на вилле», — заявила Екатерина Волкова.

Недавно звезда «Ворониных» опубликовала в личном блоге фото, на котором продемонстрировала фигуру в молочном бикини с рисунком. В недавнем интервью Екатерина Волкова раскрыла свой секрет стройности. Актриса призналась, что поддерживает хорошую форму благодаря питанию.

«Мне комфортно питаться по схеме 16/8, приучила себя к такому графику и стабильно держу вес благодаря этому подходу. Очень стараюсь не есть после 18:00. Получается не всегда, но редкие отклонения от режима проходят без последствий, если в целом придерживаешься намеченного курса», — делилась артистка.

При этом знаменитость добавила, что может позволить себе любую еду, но в небольшом количестве. Напомним, с 2010 года Екатерина Волкова состоит в браке с телеведущим Андреем Карповым. У супругов есть дочь Елизавета, которая родилась в 2011 году.

Ранее мы писали о том, что Екатерина Волкова рассказала о ревности мужа к коллегам.