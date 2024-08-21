Молчит, но «бьет копытом»: Екатерина Волкова рассказала о ревности мужа к коллегам

Актриса Екатерина Волкова рассказала о ревности мужа к коллегам. Звезда дала интервью «7Дней.ru» и раскрыла подробности личной жизни.

Знаменитость трудится в напряженном графике, что не очень нравится ее домочадцам. Особенно это касается ее супруга Андрея Карпова.

«Муж Андрей пока молчит, но «бьет копытом». Вот боюсь, когда-нибудь взорвется. Но я стараюсь как-то нивелировать его недовольство. Например, воскресенье сделала выходным днем: ни съемок, ни спектаклей», – поделилась актриса.

Екатерина призналась, что и к профессии у избранника есть вопросы. Он оказался ревнивым человеком, но женщину это не смущает. Она убеждена, что ревнует – значит любит. По ее мнение, хуже, если бы было равнодушие.

«Помню, он сильно ревновал меня к Егору Дронову. Всегда приезжал на площадку, когда мы снимали сцены в спальне. Я говорила мужу: «Ну вот видишь, что тут может случиться? Мы просто лежим одетые под одеялом». Но Андрей бесился и ревновал», – вспомнила актриса.

При этом сама Волкова старается избирательно подходить к выбору ролей. Иногда ее смущают проекты, в которых требуется обнажаться.

«Не всегда это уместно. Ни один современный сериал не обходится без голой попы или обнаженной груди, и я не понимаю, зачем и для чего это нужно», – объяснила звезда.

Екатерина счастлива в браке с Андреем, а в следующем году они отметят 15 лет со дня свадьбы. Звезда рада, что у них такие хорошие отношения, а ревность – лишь дополнительный показатель этого.

Ранее мы писали о том, что певица Алена Апина рассказала о своем детстве с отчимом-преступником.