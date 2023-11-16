«Самая ужасная»: Боня высказалась о своей внешности после операции

Модель и телеведущая Виктория Боня призналась, что не знала о своих снимках, которые хирург Чиа Чи Као опубликовал в соцсетях после операции. Она назвала первый кадр после хирургического вмешательства «ужасным». Об этом сообщает Газета.Ru.

В интервью Алене Жигаловой знаменитость рассказала, что заполняла много бумаг и подписывала контракт. Там была графа о готовности делиться контентом. В то время Виктория часто показывала хирурга в соцсетях и рассказывала, что ее ждет. Она ошибочно подумала, что речь об этом.

«Я не хотела, чтобы на операционном столе меня фоткали, если честно. У меня была самая ужасная фотография», — поделилась переживаниями модель.

Боня призналась, что считает эти кадры «жуткими». Она вспоминает, что у других пациенток фотографии были более красивыми, чем у нее.

Напомним, что хирург опубликовал вид Виктории после операции, а поклонники сразу узнали ее и распространили фотографии в соцсетях. Сама же звезда не сразу увидела кадры, так как в первое время у нее не открывались глаза. Но Боня не имеет претензий к специалисту, а считает, что виновата сама из-за невнимательности.

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