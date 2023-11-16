Модель Виктория Боня сообщила, что Киркоров испугался встречи с ней после ссоры

Модель Виктория Боня сообщила, что Филипп Киркоров испугался встречи с ней после ссоры. Об этом информирует The Voice со ссылкой на личный блог знаменитости.

Отношения Бони и Киркорова испортились в 2022 году. Тогда певец назвал модель бездарной. Узнав об этом, она предложила артисту встречу, чтобы уладить конфликт. Однако Филипп проигнорировал приглашение. Кроме того, недавно исполнитель хита «Зайка моя» заявил, что Виктория с ним «рядом не лежит».

Как выяснилось, знаменитости увиделись на одном мероприятии. В соцсети Виктория сообщила, что Филипп по-прежнему не хочет с ней мириться. По словам модели, он специально попросил организаторов сделать так, чтобы они не пересекались.

«Он побоялся смотреть мне в глаза. Это трусость? Если ты оскорбил человека за спиной, то повтори в глаза. Не у всех есть сильный дух», — заявила Боня.

К слову, Киркоров никак не комментировал высказывание светской львицы.

Ранее Виктория Боня сообщила, что жена ее избранника разорвала паспорт, узнав о разводе. Подробности смотрите в этой статье.