«Самая сильная команда»: Динара Саляхова раскрыла секрет победы на конкурсе «Миссис Европа — 2024»

Динара Саляхова раскрыла свой секрет победы на конкурсе «Миссис Европа — 2024».

В этом году жительница Казани представляла Россию на международном конкурсе красоты в Болгарии. Девушка смогла завоевать главный титул и подарить победить родной стране. Однако, по словам Динары, такого триумфального исхода она не ожидала, ведь ей удалось обойти других 24-х участниц.

Девушка считает, что ей удалось выиграть только благодаря своей сильной команде, которая готовила ее к конкурсу и делала так, чтобы девушка выглядела лучше остальных.

«У меня была самая сильная команда. Вместе со мной из России приехали десять человек – директор конкурса "Миссис Россия Вселенная" Ирина Кирсанова, визажист, стилист по волосам, по одежде, продюсер, фотограф, видеограф и другие. Как только мы приехали на конкурс, и нас увидели – то многие отметили, насколько русские девушки красивые», — рассказала Саляхова в беседе с изданием The Voice.

Кроме того, Динара заявила, что ей удалось выделиться уже на первом этапе, когда демонстрировала традиционный костюм Татарстана. Тогда же она и преподнесла жюри подарки, привезенные из дома.

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