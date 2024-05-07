20-летняя Лилиана Булатова победила в конкурсе «Мисс Москва 2024»

На выставке «Россия» на территории ВДНХ прошел финал конкурса красоты и талантов «Мисс Москва 2024». В 29-м по счету ежегодном мероприятии участвовали 45 девушек от 17 до 30 лет.

Требования к конкурсанткам были следующие: претендентка на звание не должна быть старше 32 лет, рост - от 170 см, «какая-то изюминка и шарм».

Как сообщает Kp.ru, Лилиана Булатова с 14 лет работает в модельном бизнесе, успешно проходит кастинги, работает на показах у знаменитых дизайнеров. Девушка увлекается танцами и хорошо знает английский, отмечает издание.

«Меняй в своей жизни то, что можешь изменить» - девиз обладательницы звания «Мисс Москва».

В состав жюри конкурса в этом году вошли директор конкурса Татьяна Андреева-Фальк, «Супермодель Вселенной 2023» Ирина Кирсанова, «Миссис Россия мира 2024» Динара Саляхова и главный редактор журнала MODNY DOM Беатрис Малахова.

Накануне прошел полуфинал конкурса, в рамках которого участницы продемонстрировали свои таланты в самых разных направлениях: вокал, танцы, декламация стихов и даже тайский бокс.

Теперь девушка будет представлять столицу на фестивале «Краса России 2024».

Ранее победительница международных конкурсов красоты «Миссис Земной шар 2023» и «Миссис Вселенная 2023» Ольга Каменская призналась, что участие в подобных мероприятиях обходится в несколько миллионов рублей.