«Самая подлая прослойка»: Ксения Собчак призналась, что ненавидит доносчиков и стукачей

Журналистка Ксения Собчак сообщила, что ненавидит доносчиков и стукачей. Она назвала их «самой подлой прослойкой».

Размышлениями на этот счет Собчак поделилась в Telegram-канале «Кровавая барыня».

«Больше всего я ненавижу хлебные крошки на столе и доносчиков со стукачами», - написала Собчак.

Она назвала доносчиков «подлым, мерзким, мелким злом». По мнению журналистки, такие люди готовы «кого-то мочкануть, будь то Шевчук, Пугачёва, Собчак» ради хайпа, личной выгоды.

Из-за стукачей, считает Собчак, мы «вынуждены всегда оглядываться», что говорим в неформальных беседах. Она не стала приводит конкретных имен, но заявила, что все их прекрасно знают. Собчак задумалась, «спокойно ли эти люди спят»?

«Эти люди — самая подлая прослойка нашего общества», - написала знаменитость.

Собчак пожелала, чтобы стукачество «перестало быть модным»: «это не по-пацански» и «не по-христиански», заключила она.

Ранее Собчак делилась, что хотела пышную свадьбу с актером Максимом Виторганом. Однако торжество было камерным – на этом настоял супруг, и она согласилась.