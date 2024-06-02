«Самая красивая беременная звезда»: подписчики восхитились преображением Кети Топурии

Солистка группы «A'Studio» Кети Топурия уже совсем скоро станет мамой в третий раз. Певица, рассекретившая беременность в конце марта, в личном блоге поделилась новыми кадрами, на которых заметен округлившийся живот.

После официального объявления о беременности Кети Топурия сменила оверсайз-одежду на облегающие платья и с удовольствием делится кадрами с округлившимся животом в соцсетях. Так, на опубликованном недавно видео певица предстала в обтягивающем сером платье и кардигане. Судя по свежим кадрам, артистка уже явно находится на последнем сроке беременности.

Пользователи Сети оценили публикацию знаменитости и осыпали ее комплиментами.

«Волшебно, просто сказочно», «Самая красивая беременная звезда», «Очень к лицу беременность, такая нежность», «Какая красивая и счастливая», — написали подписчики.

Напомним, с 2013 по 2017 год Кети Топурия состояла в браке с бизнесменом Львом Гейхманом. В 2015 году у пары родилась дочь Оливия. В 2020 году солистка «A'Studio» вышла замуж за предпринимателя Льва Деньгова, а в 2021 году у супругов родился сын Адам. В конце марта этого года певица сообщила о том, что она ждет третьего ребенка.

Сама Кети Топурия не раскрывает деталей беременности и до сих пор не сообщает пол будущего ребенка. В окружении семьи знаменитости отметили, что артистка и ее муж счастливы и активно готовятся к долгожданному событию.

«Пополнение они с мужем планировали, очень хотели еще детей. Поэтому оба на седьмом небе от счастья. Беременность протекает довольно легко, Кети продолжает периодически выступать на закрытых мероприятиях, но воздерживается от светских выходов и больших концертов. Знаю, что в декрет планирует уйти незадолго до родов, как было и в прошлый раз», — рассказывали источники, близкие к семье Кети Топурии.

Ранее мы писали о том, что Кети Топурия в облегающем платье снялась с мужем на отдыхе.