«Самая корректная ведущая на нашем телевидении»: Стас Садальский похвалил Елену Хангу

Актер Стас Садальский похвалил ведущую Елену Хангу. Он назвал ее самой корректной на российском ТВ.

Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

Садальский знал маму Ханги, проживавшую в Ленинграде. Помнит, как сама Елена появилась в передаче «Взгляд».

«Лена мне очень нравится, я считаю, что она самая корректная ведущая на нашем телевидении, чего многим ведущим не хватает. Устали уже от этих нагло-хамских программ и от псевдоведущих. Хочется видеть умных, стильных, как Елена Ханга», - написал актер.

Ранее он раскритиковал актрису Марию Голубкину, которая в эфире НТВ рассказала о диагнозах матери. Садальский назвал ее «отвратительной дочерью». «Какая же ты гадкая, Маша», - обратился он к актрисе.

Напомним, Мария Голубкина сообщила, что у матери – легенды советского кино Любови Голубкиной – два вида онкологии и болезнь Паркинсона. По словам родственницы, мать лежит, у нее сиделка, помощницы меняются раз в месяц, так как не выдерживают.