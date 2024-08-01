«Самая капризная, грубая, жесткая»: Раймонд Паулс прошелся по Алле Пугачевой

Композитор Раймонд Паулс охарактеризовал певицу Аллу Пугачеву как самую капризную на российской эстраде. Он рассказал, что исполнительница вела себя как звезда, а у них «свои законы».

На соответствующий фрагмент интервью Паулса латвийскому радио обратил внимание Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

«Алла была самой капризной. Про «Миллион роз» она сказала, что это не для меня. Она была со своим характером, но ко мне относилась по-другому. Она иногда была грубой, жесткой. Кто-то не включил микрофон, по всему залу звучали маты и потом «ты уволен». Она как звезда, у них же свои законы», - поделился композитор.

Паулс отметил: на фоне Пугачевой они «были как из деревни, тихони». Композитор признался, что никогда не требовал подогнать машину. Также он посмеялся над тем, что «маленькие жалкие группы» посылают райдеры с высокими требованиями в дома культуры.

Ранее стало известно, что Паулс проигнорировал фестиваль певицы Лаймы Вайкуле. Он прокомментировал отсутствие на мероприятии фразой «зачем мне такие потрясения».