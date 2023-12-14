Исхудавшую Анастасию Волочкову заметили в клинике пластической хирургии

Балерина Анастасия Волочкова перед Новым годом посетила клинику пластической медицины. По словам самой танцовщицы, она ничего в себе не меняла и отправилась туда по другому поводу. Однако поверили ей не все.

В личном блоге Волочкова отметила, что ходила в центр не для того, чтобы сделать пластику, а ради МРТ спины и ноги. В начале января она по традиции собирается улететь на свой любимый курорт – Мальдивы. А в прошлом году ее отдых у океана был омрачен больным бедром, поэтому она решила в этот раз перестраховаться.

Свой неоднозначный выбор клиники Анастасия объяснила тем, что именно там есть аппарат, который не полностью закрывается. За счет этого в нем комфортно находиться. Впрочем, некоторые поклонники балерины решили, что не только МРТ привлекло ее в этой больнице, но и ее профиль. Якобы артистка все-таки захотела что-то в себе подкорректировать. Тем более, что в последнее время она сильно исхудала. Из-за изнуряющих тренировок Волочкова сильно потеряла в весе, поэтому теперь некоторые фанаты переживают за ее здоровье.

Ранее Анастасия Волочкова заявила, что Алла Пугачева дала ей право исполнять песню из «Иронии судьбы».