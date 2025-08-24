«Самая большая глупость в жизни! До сих пор жалею»: Лариса Лужина рассказала о своей главной боли

Актриса Лариса Лужина рассказала о «самой большой глупости» в своей жизни. На юбилее Людмилы Хитяевой артистка призналась, что жалеет о расставании со вторым мужем. Об этом сообщает Экспресс газета.

Недавно Людмила Хитяева отметила 95-летие в кругу друзей в одном из московских ресторанов. Среди гостей оказалась и Лариса Лужина, которая неожиданно разоткровенничалась о личной жизни. Звезда фильма «Вертикаль» призналась, что жалеет о разводе со вторым мужем, от которого родила единственного сына. По словам актрисы, она считает разрыв с Валерием Шуваловым, который любил ее «всю жизнь» своей главной ошибкой.

«Он очень любил меня… И я любила. Но на съемках фильма «Встречи в конце зимы» увлеклась актером и сценаристом Владимиром Гусаковым, который был младше меня на девять лет… Совершила самую большую глупость в своей жизни! До сих пор жалею, что ушла от Валеры. Он был прекрасным мужем, прекрасным отцом, художником и любил меня всю жизнь», — призналась Лариса Лужина.

После расставания со вторым супругом артистка так и не смогла наладить личную жизнь. Третий брак Ларисы Лужиной с Владимиром Гусаковым распался через 10 лет из-за измены. В последний раз актриса вышла замуж «от отчаяния» за Вячеслава Матвеева, но считает этот союз ошибкой.

«А мой новый муж вскоре изменил мне с молодой женщиной, и я очень переживала. Мне было так тяжело — не передать словами! Зина Кириенко меня утешала как могла. Да и мой следующий брак с администратором Славой Матвеевым был такой горькой ошибкой, что и вспоминать не хочется. Вышла замуж от отчаяния», — поделилась звезда «Вертикали».

Ранее Лариса Лужина призналась, что сдала единственного сына в интернат из-за карьеры: «Я с ним не занималась совсем».