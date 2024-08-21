«Самая большая должна быть у меня»: Маша Распутина раскрыла, какую пенсию хочет получать

Певица Маша Распутина, которой исполнилось 60 лет, рассказала, почему не торопится на пенсию. Она заявила, что согласна отказаться от работы, если ей будут платить около миллиона рублей в месяц.

По мнению Распутиной, каждый пенсионер в России должен получать большие деньги, так как на те суммы, что платят в некоторых регионах, невозможно прожить. Маша считает, что народ нашей страны в принципе должен быть самым богатым в мире. Сама она согласна на пенсию в размере 500 тысяч рублей, но лучше, если это будет миллион рублей.

«Лучше миллиончик. Самая большая пенсия должна быть у меня. А как иначе? А зачем же мне маленькая?» - поделилась Распутина с aif.ru.

Многие знаменитости, проживающие в Москве и вышедшие на пенсию, получают надбавку в размере 30 тысяч рублей. Но, как призналась Маша, ей она не полагается, так как ее назначают только тем, у кого есть звание «народного» или «заслуженного» артиста. А от желания получить его певица отказалась еще много лет назад.

Распутина призналась, что считает унизительным бегать по кабинетам с документами, чтобы получить звание. Она считает, что достойна большего.

Ранее Маша Распутина рассказала о влиянии Аллы Пугачевой на ее карьеру.