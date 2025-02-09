«Самая большая ценность, она всегда со мной»: Юлия Паршута рассказала, что у нее похитили из квартиры

Певица Юлия Паршута посетила Big Love Show 2025. Журналисты узнали у артистки, как она справилась с последствиями ограбления. Из квартиры исполнительницы вынесли деньги и драгоценности на сумму 3 млн рублей.

Паршута заявила, что столкнулась с подобной ситуации в жизни впервые. По ее словам, рано иди поздно злоумышленники ответят перед законом. Пока их до сих пор не разыскали, передает «Жизнь».

«Ну каждому воздастся свое. Самая большая ценность, она всегда со мной, никто у меня не заберет», — рассказала Юлия.

Также певица отметила, что некоторые из драгоценностей были очень дорогими. Следствие продолжает выяснять обстоятельства ограбления, сама Паршута пока не знает никаких деталей.

Ранее Паршута похвасталась фигурой в купальнике на курорте. Звезда отправилась отдохнуть и перезагрузиться поле инцидента с квартирой.