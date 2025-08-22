«Самая большая боль, которая живет во мне»: Пригожин объяснил, почему испытывает вину перед своими детьми

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что пропустил взросление своих детей. Об этом стало известно в эфире шоу «Пара нормальных».

Иосиф Пригожин переживает, что не уделял детям достаточно внимания. Пока они были маленькими, продюсер занимался пиаром начинающих артистов, зарабатывал деньги и не заметил, как наследники выросли.

«Конечно, самая большая боль, которая во мне живет, — я проглядел, не успел увидеть, как мои дети выросли», — признался продюсер.

Иосиф заявил, что дети Валерии стали для него родными. Он их воспитывал, давал советы. Продюсер понимал, что не сможет заменить им родного отца, однако ему приятно, когда они называют его «папой». Для Иосифа это самая высокая награда.

«Трудно стать отцом детям, у которых есть свой родной отец… Я не пытался удивить ребят, просто старался быть им другом. И, конечно, мне приятно, когда они меня называют папой. Наверное, это самая высокая награда, которая может быть со стороны детей, которые родились не от тебя», — высказался он.

Ранее Иосиф Пригожин заявил, что Валерия тратит 400 тысяч рублей на съемки в ТВ-шоу. Подробности читайте в этой новости.