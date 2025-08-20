Иосиф Пригожин раскрыл траты певицы Валерии на съемки в телевизионных шоу

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о больших тратах певицы Валерии на съемки в телевизионных шоу. По его словам, красивая картинка на ТВ стоит очень дорого. Артистка каждый раз отдает минимум 400 тысяч рублей, чтобы быть привлекательной в кадре. Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

Пригожин отметил, что деньги необходимы для оплаты услуг визажиста, стилиста, звукорежиссера, водителя. Также немало стоят наряды, которые Валерия в основном предпочитает брать в аренду. До ухода иностранных брендов из России она иногда еще соглашалась на бартер. Продюсер признался, что единственный человек на эстраде, который именно покупает одежду для съемок, - это Филипп Киркоров.

«Я не знаю второго такого, который вкладывается в дорогие вещи, чтобы нравиться публике. Он единственный. Филипп — король в одежде», - заявил Пригожин.

Несколько лет назад в графу расходов также вошла позиция рилсмейкера. Это человек, который снимает контент для соцсетей на съемочной площадке. По признанию Иосифа, эта услуга тоже стоит недешево.

