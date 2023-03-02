«Сама во всем виновата»: Елена Проклова прокомментировала отмену спектаклей Хаматовой в Риге

Недавно российская актриса и благотворитель Чулпан Хаматова столкнулась с внезапной отменой своего спектакля в латвийской столице.

Российские СМИ писали, что в последнее время такого рода неудачи происходят с Чулпан постоянно. По словам бывшей коллеги Хаматовой, заслуженной актрисы РФ Елены Прокловой, неприятности за границей нельзя назвать случайными.

«Не в такой уж она и сложной ситуации. Скорее можно сказать, что эту ситуацию она создала себе сама. По сути дела, все, что у неё есть, — это плод ее поступков», - сказала актриса.

Проклова не считает, что инцидент с отменой спектакля Хаматовой непременно должен означать финал карьеры.

«Не стоит думать, что на этом ее карьера там завершилась, и она больше не выйдет на сцену. Хаматова талантливая актриса, актерская неудача ее не должна удивлять», — уверена Елена Проклова.

Напомним, что Проклова не первый раз нападет на Чулпан Хаматову. Недавно она жестко поставила на место лишившуюся спектаклей коллегу словами «Играть нужно у себя дома!»