«Играть нужно у себя дома!»: Проклова жестко поставила на место лишившуюся спектаклей Хаматову

На днях руководство Нового Рижского театра отменило за сутки до премьеры спектакль «Gogolis. Nature Morte» с Чулпан Хаматовой в главной роли. Это был беспрецедентный случай в истории, так как раньше спасали даже самые безнадежные постановки, но не в этот раз. Режиссер Улдис Тиронс заявил, что дело вовсе не в скандальной актрисе. Просто это «творческий провал» всей команды.

Отмененный спектакль был единственной работой на сцене Чулпан за границей. И хоть в его успех не верили даже в самом театре, артистка тщательно готовилась к роли – учила латышский язык и постоянно проводила время на репетициях, несмотря на низкую оплату труда. Как сообщалось еще до премьеры, главный режиссер культурного заведения назначил всего несколько показов постановки в марте, причем все они должны были состояться на малой, а не на основной сцене. Однако даже такие меры ничего не спасли.

Елена Проклова, узнав о несчастье Хаматовой, заявила, что жалеть ее не стоит, ведь все, что с ней сейчас происходит – плод ее собственных стараний. Она получает сейчас то, что заслужила.

«Жалеть Хаматову я не берусь. Она вовсе не в сложной жизненной ситуации. Эту ситуацию она создала себе сама. Все, что у нее сейчас есть, это плод ее поступков, так и только так. Ей некого упрекать», - высказалась актриса.

Также Проклова подчеркнула, что подобная неудача могла случиться с каждым, и из этого не нужно делать какую-то трагедию. К тому же, по ее убеждению, отмена этого спектакля не означает, что Хаматова теперь вовсе не вернется на сцену. Чулпан продолжит работать, тем более, что ей на что-то нужно жить. Но этот провал наглядно показывает, какую страшную ошибку актриса совершила, уехав из России, ведь публика Латвии никогда не примет ее так, как на Родине.

«Хаматова талантливая актриса, актерская неудача ее не должна удивлять. Никакого отношения к ее взглядам это не имеет, мне кажется. Просто еще раз доказывает — играть нужно для своей публики, у себя дома, где тебя понимают!» - заявила Елена Проклова.

Напомним, что недавно стало известно, что Проклова сломала ногу и перенесла операцию из-за подарка дочери.