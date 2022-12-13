Сама виновата: Чулпан Хаматовой грозит уголовная ответственность

После начала специальной военной операции Чулпан Хаматова в спешке покинула территорию РФ, тем самым выражая свое неодобрительное отношение к ситуации. Актриса обосновалась в Латвии, где принимает участие в постановках, критикующих действия властей России, и негативно высказывается в адрес бывших соотечественников. Адвокат Андрей Алешкин сообщил, что подобное поведение Чулпан не останется безнаказанным.

Специалист убежден: действия звезды могут сойти за дискредитацию ВС РФ. В данном случае наказание варьируется от административной до уголовной ответственности в зависимости от степени вреда поступков Хаматовой.

«Можно только сожалеть о том, что деятели культуры используют данную ситуацию в своих корыстных целях», — резюмировал юрист.

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