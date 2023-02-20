36-летняя Анна Хилькевич пострадала от халатности врачей

Совсем недавно Анна Хилькевич вместе с семьей вернулась в Москву. После нескольких месяцев, проведенных на Бали, знаменитость решила проверить здоровье у лучших специалистов столицы. Первым делом актриса отправилась к стоматологу. Пока звезда «Универа» ждала приема, она успела рассказать неприятный случай из своего опыта.

Анна не скрывает: для красивой улыбки она сделала себе виниры, вот почему ей рекомендовали тщательно следить за гигиеной рта. Следуя всем советам, знаменитость на протяжении пяти лет каждые три месяца ходила в дорогую клинику, где ее уверяли в стопроцентном здоровье. Несмотря на это, артистка заподозрила что-то неладное и решила провериться у других специалистов. Ее удивление было велико, когда медики обнаружили больше 7 больных зубов.

«Халатность никто не отменял. Что-то мне подсказало провериться в другой клинике, и в итоге нашли больше 7 больных зубов, которые я лечила на протяжении полугода», — высказалась Анна в своей социальной сети.

Ранее Татьяна Буланова прокомментировала сходство Киркорова с ней после очередной пластики лица. В беседе с журналистами артистка едва сдерживала смех. Подробности читайте в этой статье.