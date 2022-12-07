Сама уже не справляется: Лолита подсела на препараты и нуждается в помощи психиатра

Новогодние праздники — самая прибыльная пора для звезд отечественного шоу-бизнеса. Только за одно выступление на корпоративе знаменитости могут получить большую сумму денег. Не стала исключением и певица Лолита, которая сейчас работает без выходных. За последние недели артистка успела побывать в Москве, Санкт-Петербурге, на Урале и даже провести концерт в Дубае. Такой напряженный график требует особой выносливости от организма.

Лолита призналась, что ее восстанавливает хороший сон. Личный психиатр Милявской посоветовал ей перед тем, как лечь спать, выпить успокоительные таблетки. Вот почему по утрам артистка пребывает в хорошем настроении и не испытывает чувства усталости.

Кроме того, звезда добавила: работа спасает ее от депрессии, на которую сейчас жалуются многие знаменитости. «Депрессуха мне вообще не свойственна. Все сейчас переживают из-за вирусов, мировой экономики, а я - нет», — резюмировала Лолита.

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