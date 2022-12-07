«Есть сходства»: первый мужчина Водяновой признал их внебрачную дочь

Совсем недавно весь интернет облетела новость о том, что Наталья Водянова спустя 20 лет нашла свою сестру. Когда мама модели родила 4 ребенка, то его было решено отдать на удочерение. Так девочка попала в США, где ей дали имя Дженнифер. Несмотря на большую радость в семье Натальи, многие подозревают ее в обмане и считают, что найденная девушка вовсе не сестра ей, а внебрачная дочь. На тот момент Водянова была уже успешной моделью и встречалась с фотографом Алексеем Васильевым. Мужчина дал эксклюзивное интервью для «КП», в котором прокомментировал слухи.

Васильев сделал сенсационное признание, сообщив, что всегда мечтал о дочери. Кроме того, он не отрицает: между ним и Дженнифер есть внешние сходства. Напоследок фотограф пояснил, что эта история не является пиаром. «Я, на самом деле, здесь участвую как зритель, и мне интересно, как будут развиваться события. Может, мы и до Малахова доберемся», — резюмировал Алексей.

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