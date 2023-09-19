На смс не отвечает: Пугачева переживает за здоровье Игоря Николаева
Близкие Пугачевой рассказали, что певица сильно переживает за здоровье Николаева.
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Близкие Пугачевой рассказали, что певица сильно переживает за здоровье Николаева, об этом сообщает mk.ru.
Аллу Пугачеву и Игоря Николаева связывают теплые и многолетние отношения. Музыкант часто бывал в гостях у Примадонны, их дети дружили друг с другом. По словам окружения Пугачевой, она тяжело переживает новости о госпитализации исполнителя.
Близкие Примадонне люди рассказали, что она постоянно интересуется здоровьем Игоря Николаева.
«Алла сильно переживает, а у нее самой состояние сердца не идеальное, хотя о необходимости такой серьезной операции, как у Николаева, речи, конечно, не идет», — рассказал источник.
В окружении Пугачевой сообщили, что она в день операции что-то написала Николаеву, предположительно смс со словами поддержки. Однако пока ответа она так и не получила
«Конечно, Алла Борисовна вздохнет с облегчением, когда они начнут переписываться, но пока Игорь на связь выйти не может, и это вполне объяснимое состояние после операции», — объяснил источник.
Ранее мы писали о том, что Игорю Николаеву провели операцию. Певцу сделали коронарное шунтирование.