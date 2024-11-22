«Сама родила, не суррогатная мама»: Семенович подтвердила появление первенца у 53-летней Федункив

Певица Анна Семенович прокомментировала новости о появлении у актрисы Марины Федункив ребенка. Артистка дала понять, что это правда, и даже заявила, что звезда «Реальных пацанов» родила первенца сама в 53 года.

Сообщения о том, что Федункив стала мамой, появились 21 ноября. СМИ ссылались на источники, так как сама Марина никаких деталей не раскрывала. Представители актрисы тоже не смогли дать ни подтверждения, ни опровержения. Но ясность внесла Анна Семенович. Певица призналась, что, узнав о родах звезды, обрадовалась.

«Я ее очень поздравляю. Очень рада за нее», - цитирует слова артистки «7Дней.ru».

Также Семенович опровергла слухи, что Федункив обращалась к суррогатной матери из-за возраста. По словам певицы, Марина смогла родить сама без вреда для здоровья.

«Сама родила, не суррогатная мама. Нет, не опасно», - отметила Анна.

По предварительной информации, спустя месяц после родов Марина Федункив вернулась к работе. Она приступила к съемкам в новом комедийном фильме с Ольгой Бузовой.

Ранее актриса Лиза Моряк вышла в свет после новостей о второй беременности.