«Сама разберусь с маткой»: Алена Водонаева осудила запреты абортов

Алена Водонаева раскритиковала предложение чиновников о запрете абортов, об этом сообщает HELLO!

Российская телеведущая часто высказывается на значимые для россиян темы. Так, недавно она критиковала материнский капитал, заявляя, что выплаты лишь провоцируют неконтролируемую рождаемость в малоимущих семьях.

На этот раз Алена высказалась об инициативе чиновников ограничить аборты в России. По ее словам, чаще всего этот призыв звучит от мужчин.

«Меня ужасно раздражает, что тему абортов у нас поднимают только на трибунах и в основном мужчины, которые считают, что нужно эту процедуру запретить. И мы действительно сейчас движемся к тому, что столь личные вопросы для женщин хотят решать мужчины-политики. Я сама разберусь, что мне делать со своей маткой — рожать или не рожать», — рассказала она.

По мнению Водонаевой, подобные высказывания направлены на уменьшение рождаемости. Но указывать, что женщине делать с ее телом, никто не в праве.

«Я много работаю, нервничаю, добиваюсь всего сама (между прочим, у меня уже было два инсульта, притом что я не пью и не курю) — и тут мне говорят, что мне делать со своим телом… Ребята, вы вообще что ли? Вы кто, чтобы за меня что-то решать?» — задалась вопросом она.

Ранее мы писали о том, что стилист Цомартова оценила образы Шпицы, Водонаевой и Лисовца на премьере фильма.