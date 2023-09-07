Вызывающая Водонаева и идеальная Шпица: стилист оценила образы звезд на премьере фильма «У людей так бывает»

В московском кинотеатре «Художественный» 6 сентября собрались самые видные представители отечественного шоу-бизнеса и кинематографа. Звезды пришли посмотреть долгожданную премьеру фильма «У людей так бывает», роли в котором исполнили Катерина Шпица, Кирилл Кяро, Михаил Горевой, Екатерина Вилкова, Владимир Меньшов и Юрий Стоянов. Портал «Страсти» тоже побывал на мероприятии и оценил образы знаменитостей, подобранные для красной дорожки. Профессиональное мнение высказала фешн-стилист и дизайнер, работавшая с Анной Хилькевич и Клавой Кокой, Луна Цомартова.

Екатерина Шпица и Михаил Горевой

— Прекрасный однобортный костюм - двойка, идеально подходящий для дорожки. Сразу чувствуются вкус и респектабельность артиста. То же можно сказать и про его спутницу, которая выбрала красивое платье мини и лодочки. Хотелось бы больше аксессуаров, но это не исключает того факта, что образ отличный.