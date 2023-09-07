Вызывающая Водонаева и идеальная Шпица: стилист оценила образы звезд на премьере фильма «У людей так бывает»
Стилист Цомартова оценила образы Шпицы, Водонаевой и Лисовца на премьере фильма.
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В московском кинотеатре «Художественный» 6 сентября собрались самые видные представители отечественного шоу-бизнеса и кинематографа. Звезды пришли посмотреть долгожданную премьеру фильма «У людей так бывает», роли в котором исполнили Катерина Шпица, Кирилл Кяро, Михаил Горевой, Екатерина Вилкова, Владимир Меньшов и Юрий Стоянов. Портал «Страсти» тоже побывал на мероприятии и оценил образы знаменитостей, подобранные для красной дорожки. Профессиональное мнение высказала фешн-стилист и дизайнер, работавшая с Анной Хилькевич и Клавой Кокой, Луна Цомартова.
Екатерина Шпица и Михаил Горевой
— Прекрасный однобортный костюм - двойка, идеально подходящий для дорожки. Сразу чувствуются вкус и респектабельность артиста. То же можно сказать и про его спутницу, которая выбрала красивое платье мини и лодочки. Хотелось бы больше аксессуаров, но это не исключает того факта, что образ отличный.
Влад Лисовец
— Это определенно мой любимый образ с этой премьеры. Пиджак Gucci превосходного электрического синего становится моментально объектом внимания. Он безупречно стилизован, нет ни одной лишней детали. Но что касается обуви и сумки - здесь есть вопросы. Хотелось бы их заменить, так как они создают мешанину. Но в остальном все отлично, даже кольцо безымянном пальце придает свой шарм.
Алена Водонаева
— Видимо, тренд на леопард был воспринят Аленой слишком буквально. Обычно для интересного лука используется только одна вещь, которая обыгрывается более простыми позициями. Но колготки + туфли, еще и при наличии красных кожаных перчаток, делают ее вызывающей. Если идея была зацепить внимание, она удалась. Но надо признать, что тренч и кожаная сумка в комбинации очень ей подходят.
Ирина Безрукова
— Нравится образ Ирины. Она использовала обувь сабо, которая на данный момент является очень трендовой, а значит автоматически делает лук интересным. Очень хорошее сочетание нюдовых цветов и подбор аксессуаров. Единственное - я бы надела короткий пиджак для большего интереса.
Кирилл Кяро
— Артист не стал заморачиваться над образом и просто надел кэжуал. И почему бы и нет? Главная роль на премьере фильма дает право на то, чтобы одеваться так, как комфортно. Хорошо подобрана куртка с карманами, которая маст хэв этой осени.
Анна Чурина
— Даже несмотря на то, что актриса теряется на фоне молочного цвета, образ все равно подобран довольно неплохо. Массивные украшения в винтажом стиле делают выигрышный акцент и освежают картину. В целом весь лук - это база, которой пользуются уже довольно давно.
Игорь Верник с супругой
— Очень хороший образ получился у Игоря. Сочетание цветов самое удачное. Видно, что он разбирается в том, в чем он выглядит как надо. Есть вопрос только к шарфу, но это наверняка привычка с тех лет, когда это было модно. Неплохой образ получился и у его жены, только жаль, что для верха она выбрала жилет, ведь надев пиджак или рубашку, она бы больше мэтчилась со спутником и привлекала бы внимание, особенно с такой интересной сумкой!
Александра Морозова
— Мода на худи с высокими ботфортами нас покинула, но образы в этом стиле все еще остаются. Худи Monochrome в голубом цвете не очень подходит актрисе, но сами ботфорты смотрятся на ней хорошо. Наверняка с другим верхом девушка выглядела бы блестяще.
Алика Смехова
— Красивая сумка от Chanel сразу бросается в глаза, но, к сожалению, здесь она живет своей жизнью. Ее хочется дополнить костюмом из твида или шерсти, но вместо этого актриса выбирает комбинацию более базового варианта, которая больше походит для выхода на завтрак, а не для премьеры.