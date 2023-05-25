Сама пришла в номер: Алла Пугачева провела «восхитительную ночь» с известным мужчиной в Каннах

Леонид Борткевич исполнял такие хиты, как «Белоруссия», «Березовый сок», «Александрина». Несмотря на то, что мужчина внес неоценимый вклад в развитие эстрады, итог его жизни был печален: диабет и алкогольная зависимость нанесли серьезный урон внутренним органам Леонида. 13 апреля 2021 года артист скончался. В память о нем журналисты издания StarHit вспомнили о самой яркой истории из жизни Леонида.

В 1975 году коллектив «Песняров» пригласили в Канны. В это время там была и Алла Пугачева. Все члены делегации испытывали нежные чувства к исполнительнице хита «Арлекино», вот почему они добивались ее внимания, хоть и безуспешно. Сама же Пугачева питала интерес к Леониду. Именно поэтому в один вечер она добровольна пришла к нему в номер. По воспоминаниям мужчины, тогда они «провели восхитительную ночь».

«Открываю, а она стоит в обворожительном пеньюаре из прозрачного шифона, волосы распущены и мягко стелются по телу. Мы больше не были близки, жизнь закрутила», — цитирует StarHit слова Леонида.

Спустя годы Борткевич сообщит прессе, что Пугачева запретила ему распространяться о той интрижке и велела опровергнуть информацию.

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