Если докажет, что не отдавала отчет действиям: в каком случае Ларисе Долиной вернут проданную квартиру
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Певица Лариса Долина, которая стала жертвой мошенников, подала иск к покупательнице ее квартиры. Знаменитость попытается отсудить жилье у матери-одиночки. Сайт «Страсти» решил выяснить, каковы шансы звезды в процессе, и обратился за комментарием к адвокату Ильдару Мухаметзянову.
Долина намерена добиться того, чтобы суд признал недействительной ее сделку с покупательницей. Исполнительница может рассчитывать на такой исход, однако ей необходимо доказать одну вещь — а именно свою неспособность отдавать отчет действиям. Речь идет именно о моменте продажи недвижимости.
Согласно п. 1 ст. 177 ГК РФ, если при совершении сделки гражданин пребывал в состоянии, в котором не мог отдавать отчет в действиях либо же руководить ими, то судебные органы действительно могут признать ее недействительной. Следовательно, если Лариса Александровна докажет, что она находилась в подобном состоянии, то у нее будут все шансы вернуть квартиру.
Ильдар Мухаметзянов
Адвокат, основатель онлайн-сервиса юридической помощи Advostar.online
Ранее стало известно, кто новая собственница квартиры Долиной. Ей оказалась мать-одиночка, у которой есть ребенок от бывшего мужа.