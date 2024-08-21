Если докажет, что не отдавала отчет действиям: в каком случае Ларисе Долиной вернут проданную квартиру

Певица Лариса Долина, которая стала жертвой мошенников, подала иск к покупательнице ее квартиры. Знаменитость попытается отсудить жилье у матери-одиночки. Сайт «Страсти» решил выяснить, каковы шансы звезды в процессе, и обратился за комментарием к адвокату Ильдару Мухаметзянову.

Долина намерена добиться того, чтобы суд признал недействительной ее сделку с покупательницей. Исполнительница может рассчитывать на такой исход, однако ей необходимо доказать одну вещь — а именно свою неспособность отдавать отчет действиям. Речь идет именно о моменте продажи недвижимости.