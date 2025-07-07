«Сама она холопка. Нормальные люди не бежали, как крысы»: Раиса Рязанова пристыдила Аллу Пугачеву

Звезда фильма «Москва слезам не верит» Раиса Рязанова резко высказалась об уехавшей из России Алле Пугачевой. В интервью aif.ru актриса поддержала Надежду Бабкину, заявившую, что у певицы «сорвало кукушку», и пристыдила ее за предательство.

Недавно Надежда Бабкина прокомментировала негативные высказывания о россиянах эмигрировавшей в Израиль Аллы Пугачевой. Певица назвала поведение артистки неадекватным и объяснила, что у нее «сорвало кукушку» от бессилия и бешенства. Теперь к обсуждению поведения знаменитости присоединилась Раиса Рязанова, которая отметила, что «ничего нового ей в Пугачевой не открылось» — она всегда думала лишь о своей выгоде.

«Алла всегда была хабалистая, наглая. Никогда ей интересы народа не были важны. Ей деньги были нужны, которые ей нес народ, оплачивая билеты на ее концерты. А она на эти деньги, как выяснилось, покупала виллы за границей», — заявила актриса.

Раиса Рязанова вспомнила, как Алла Пугачева называла соотечественников «холопами» и «рабами», а потом заявила, что «нормальные люди не собираются возвращаться туда», имея в виду Россию. В ответ артистка подчеркнула: нормальные люди «не бежали, как крысы».

«Сама она холопка. Мы ненормальные люди, по ее словам? А я считаю, что как раз нормальные люди все остались со своей страной и не бежали, как крысы. Впрочем, она сама себя наказала. Для артиста самое страшное — это невостребованность. Кому она нужна на Кипре и в Израиле?» — возмутилась Раиса Рязанова.

Актриса назвала поведение певицы «наглым» и публично обратилась к ней, пристыдив ее за «плевок в лицо» Родине. «Алла, не стыдно тебе? Тебя так любили в России, тебя обожали! А ты в ответ такой плевок всем в лицо… Совесть есть?» — высказалась народная артистка РФ.

Ранее Надежда Бабкина заявила, что Алла Пугачева никого не предупредила об отъезде из России.