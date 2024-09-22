«Ни привета, ни ответа»: Бабкина заявила, что Пугачева никого не предупредила об отъезде из страны

Надежда Бабкина рассказала об отъезде Аллы Пугачевой и Максима Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) из России.

Народная артистка Российской Федерации заявила, что Алла Борисовна никому не сообщила о своем поспешном решении покинуть страну. По словам Бабкиной, об этом случайно узнали подруги Пугачевой, когда приехали к ней домой на запланированную заранее встречу. Тогда же домработница и сообщила им, что примадонна вместе со своей семьей быстро собрала все вещи и сразу же уехала поздней ночью.

«Алла никому не сказала из своих подруг. Они договорились, условно говоря, на тот вечер собраться у нее. Подружка приехала к ним, а их нет. Домработница говорит, что они уехали ночью. Та отвечает, что у них сегодня намечена встреча, они должны посидеть, поболтать. А ни привета, ни ответа…», — сообщила Надежда в шоу «Антонимы».

Также Бабкина отметила, что не собирается покидать свою Родину и что будет находиться здесь «на постоянной основе».

Ранее мы писали о том, что Михаил Шуфутинский сделал признание об Алле Пугачевой.

Также сообщалось, что внук Пугачевой Никита Пресняков отреагировал на новости о разводе.

*Признан иностранным агентом на территории России