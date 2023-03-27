«Сама идти не могу»: беременная жена Прилучного пожаловалась на здоровье

Актер Павел Прилучный нашел свое счастье с коллегой по сериалу Зепюр Брутян. Поклонники уже забыли про громкий развод мужчины с бывшей супругой Агатой Муцениеце и наблюдают за новой женой красавца. Сейчас брюнетка находится на позднем сроке беременности, поэтому почти все время проводит дома. На днях она пожаловалась поклонникам на свое состояние.

Брутян активно ведет соцсети, где делится подробностями жизни и показывает любимого мужа. Только недавно она рассказала о своем «интересном положении», хотя фото девушки с округлившимся животом мелькали в Сети уже несколько месяцев. Зепюр до последнего занималась спортом и много гуляла, но теперь ей очень сложно поддерживать свою форму.

Возлюбленная артиста пожаловалась, что уже не может совершать длительные прогулки. Но ее поддерживают муж, его дети от предыдущего брака и питомцы. Особенно помогает пес по имени Тор, который буквально «тянет» девушку за собой.

«Тор мой проводник. Сама идти уже больше 30 минут не могу. Вся семья меня поддерживает в прогулках. Обожаю», — рассказала о самочувствии Брутян.

Поклонники поддержали актрису и посоветовали беречь себя. Многие рады, что Зепюр нашла общий язык с наследниками Павла. Звезда говорил в интервью, что его сын и дочь прекрасно ладят с избранницей. Они проводят много времени вместе и даже бывают на светских мероприятиях.

Агата отпускает детей с отцом, и даже хотела, чтобы они все дружили семьями. Но Брутян не готова сближаться с бывшей женой любимого. Ранее мы писали о том, как Муцениеце пригласила Павла и его избранницу отметить день рождения сына Тимофея, но они отказались. Они решили сделать мальчику свой сюрприз.