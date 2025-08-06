«Вряд ли хорошая идея делать предложение за игрой»: SHAMAN заговорил о помолвке с Екатериной Мизулиной

Певец SHAMAN высказался о помолвке с главой Лиги безопасного Интернета Екатериной Мизулиной. Он признался, что каждый день думает об этом важном шаге, но пока не хочет торопить события. Об этом сообщает StarHit.

В беседе с журналистами SHAMAN подчеркнул, что Мизулина уже является частью его семьи, так как они много времени проводят вместе. Однако идти в ЗАГС с возлюбленной артист еще не готов. По его словам, он думает о предложении руки и сердца, но не знает, когда оно будет и каким. Единственное, в чем уверен вокалист, он не перейдет на новый этап в отношениях во время компьютерной игры. Напомним, что именно так он познакомился с Екатериной.

«Это действительно слух на уровне слуха. Такого случиться просто не могло. Вряд ли это хорошая идея делать человеку предложение за компьютерной игрой», - отметил SHAMAN.

Певец не стал делиться своими идеями по поводу того, как можно сделать любимой предложение. Он призвал публику не торопить события, а просто ждать, так как их отношения с Мизулиной начались лишь недавно.

Ранее в РПЦ призвали певца SHAMAN обвенчаться с Екатериной Мизулиной.