«Сама дышать не может»: 44-летней Наталии Власовой провели операцию на сердце

В последнее время все внимание публики приковано к Наталии Власовой. Не так давно появилась информация о том, что артистка находится в реанимации в одной из столичных клиник: у нее серьезные проблемы с сердцем. По информации издания StarHit, ситуация певицы настолько серьезная, что врачи приняли решение о проведении операции.

Выяснилось, этой ночью Власовой провели коронарное шунтирование и после этого подключили ее к ИВЛ. Из-за отека легких Наталия не может самостоятельно дышать.

«Ночью Наташе провели сложную операцию на сердце. У нее отек легких, сама дышать не может», — сообщил инсайдер.

Напомним, исполнительнице хита «Я у твоих ног» стало плохо во время корпоратива. Прибывшие на место вызова медицинские сотрудники настояли на госпитализации. Спустя время у 44-летней Власовой диагностировали ишемию и перевели ее в реанимацию.

Подобная новость крайне обеспокоила поклонников артистки, вот почему все поспешили ей пожелать скорейшего восстановления.

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