«Сама бы никогда не призналась»: Наталью Водянову, нашедшую сестру, уличили в обмане

Вчера вся новостная лента пестрила заголовками о том, что супермодель воссоединилась со своей сестрой, которую она не видела 22 года. Об этом Водянова поделилась в эксклюзивном интервью для журнала “Vogue”.

Как сообщает звезда, много лет назад ее мама родила четвёртую дочку Машу, но девочку решено было отдать на удочерение: отец семейства бросил их, а самостоятельно поднять многодетное семейство женщине было не под силу. Судьба забросила Марию в США, где новые родители дали ей имя Дженнифер. Спустя годы девушка начала поиски кровных родственников, так ей удалось выйти на Наталью.

Сама же Водянова признаётся, что все время также искала потерянную сестру и даже нанимала для этого частного детектива. Только психолог Вероника Степанова усомнилась в правдивости слов модели.

Так, на момент рождения сестры Наталья жила в Париже и зарабатывала крупные деньги. Почему вместо того, чтобы помочь маме материально, они вместе с ней приняли решение об отказе от ребёнка? «Если бы Мария ее сама не нашла и не сделала ДНК-тест, Водянова никогда бы не призналась», – резюмировала Степанова.

К слову, Наталья не одна поделилась эксклюзивными подробностями о себе. На днях Анастасия Волочкова удивила публику, сообщив о романе с попавшим под санкции Джимом Керри. Подробности читайте в этой статье.