«Сам выпивает»: Татьяна Тарасова ответила на слова Жулина о полупьяных фигуристах

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала своего коллегу Александра Жулина, заявившего, что фигуристы во время показательных выступлений катаются «полупьяными».

Комментируя заявление Жулина, тренер подчеркнула, что никогда не слышала и не видела, чтобы спортсмен выходил на лед под воздействием алкоголя.

«Может, Жулин сам выпивает. Или у него есть такие фигуристы. Я не знаю, откуда он это берет», — сказала Тарасова РИА Новости, добавив, что для нее это нонсенс.

Накануне Жулин раскритиковал качество показательных выступлений. Он заявил, что после произвольной программы идет «отрыв просто», и спортсмены катаются как «куски говна».

Ранее выступавший в танцах на льду Александр Жулин прокомментировал допинговый скандал, разгоревшийся вокруг 17-летней фигуристки Камилы Валиевой. Он предположил, что запрещенный препарат мог попасть в ее организм не случайно.