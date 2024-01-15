«Сам выкарабкивался»: режиссер Сергей Гинзбург раскрыл детали развода с Яной Поплавской

Сергей Гинзбург и актриса Яна Поплавская были женаты 25 лет и развелись в 2011 году. Процесс разрыва стал болезненным для режиссера. Он рассказал, как пережил тяжелый период в своей жизни.

62-летний режиссер сам справлялся со своими переживаниями и не требовал в тот момент поддержку от близких.

«Я сын альпиниста и сам выкарабкивался. Со мной не надо было сидеть, я мог справиться с любой болью», — рассказал он в интервью изданию WomanHit.ru.

На тот момент у Поплавской и Гинзбурга были общие друзья, но Яна, говорит Сергей, поставила им условие: не общаться с ее бывшим супругом. Но некоторые не послушались актрису и продолжили дружить с режиссером.

Сейчас режиссер счастлив в браке с Ольгой Виниченко. Какое-то время Сергей не подпускал к себе женщину в эмоциональном плане, но после открылся ей.

Ранее Сергей Гинзбург вывел в свет свою супругу, которая моложе его на 30 лет.