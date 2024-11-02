«Сам удивлен»: дочь Леонида Каневского решила заработать на его лице

Дочь телеведущего Леонида Каневского решила заработать с помощью лица отца. Художник по костюмам Наталья Каневская начала продавать футболки с его изображением. Она поделилась идеей в соцсетях и показала родителя.

Публикация с предметом гардероба появилась в аккаунте ее бренда. На видео 85-летний Леонид Каневский в спортивном костюме на фоне домашнего интерьера держал в руках черную футболку со своим изображением. Сверху были написаны его имя и фамилия, а ниже сразу несколько фотографий артиста в разных костюмах.

«Как вам это нравится? Я сам удивлен. Кто это будет носить? Но вообще, приятно», — заявил ведущий передачи «Следствие вели...».

Напомним, что Каневскому принесла популярность именно программа на НТВ. Он ведет ее с 2006 года. Также он занимался озвучиванием художественных, документальных и анимационных фильмов.

Ранее мы писали о том, что актер из сериала «Ранетки» впервые рассказал о жене и 13-летнем сыне. Звезда признался, что скрывал личную жизнь послу обрушившейся популярности. Ему стали писать люди в соцсетях, а он всем отвечал. В какой-то момент он понял, что публика стала на него обижаться и даже обвинять. Тогда он сократил общение.